Ecco perché la Coppa Italia condanna Massimiliano Allegri | il retroscena-Juve

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il re è nudo. E per re si intendeche va a vincere la sua quintapersonale, record per un allenatore, nonché il trofeo con cui probabilmente saluterà lantusse una dirigenza cambia idea in base all'esito di una finale, non è una dirigenza seria. Il re è nudotutto ciò che ha raccontato prima della serata dell'Olimpico era una bugia. Non è vero che lantus è scarsa. Non è vero che è immatura. Non è vero che non sa mantenere la concentrazione. Non è vero che il terzo o quarto posto in campionato è un miracolo. Lantus gioca una finale e, improvvisamente, diventa una squadra seria e motivata. Senza un gioco ambizioso, senza idee su come costruire azioni d'attacco, sperando solo negli errori dell'Atalanta, ...