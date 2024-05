Da Firenze a Milano - una tratta di trecento chilometri che celebra la moda maschile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dall’11 giugno si apre la stagione estiva dedicata alla. Si parte con Pitti Uomo, negli spazi ormai noti di Fortezza dal Basso, fino al 14 giugno. Subito dopo, senza pause, è la volta della capitale dellaitaliana, dove i numerosi appuntamenti dedicati al menswear per la Fashion week primavera/estate si protrarranno fino al 18 giugno. Troppi i promemoria da segnarsi, ma per non lasciare indietro nulla di importante, ecco gli highlights da tenere sott’occhio. Courtesy of Eugenio IntiniPartiamo da Pitti Uomo, un teatro di mostre, sfilate ed eventi dedicati ad abiti, pelletteria, accessori e oggetti di design, presentati da settecentonovanta brand sia internazionali che italiani, istituzionali e emergenti. Tra questi, si conferma la grande kermesse dei fedelissimi che propongono dai pezzi classici e sartoriali fino ai ...