Casa dei diritti Una festa per l’apertura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dalla sede in cui 50 anni fa si ritrovavano gli operai della Necchi, quando lottavano per il loro posto di lavoro, alladei. Cambia volto, ma non troppo, la sede di viale Indipendenza 42 che Pasquale Di Tomaso, noto sindacalista della fabbrica di viale Repubblica, frequenta dal 1971, quando ospitava diversi movimenti sindacali, politici e associazioni ambientaliste. Ora che la Necchi non esiste più e i problemi della città sono cambiati, nella sede in cortile si incontrano gli esponenti dell‘Assemblea per il diritto allacon le famiglie a rischio sfratto, del Sindacato di base e anche di Non una di meno. Associazioni che avrebbero rischiato di ritrovarsi senza uno spazio, se non fosse stato per la generosità della proprietaria. "Con la morte del vecchio proprietario - ha spiegato Di Tomaso, oggi presidente onorario ...