Meteoropatia Ecco i cibi alleati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una primavera capricciosa. I continui sbalzi climatici che stiamo attraversando in questo maggio – da molti ribattezzato ironicamente maggiobre – rischiano di creare disturbi anche a chi normalmente non risente delle variazioni delle temperature. Numeri che assumono una particolare rilevanza se si pensa che, soltanto in Italia, i ’meteosensibili’ rappresentano circa il 30-40 per cento della popolazione. La– definita per la prima volta nel 1984 dallo psichiatra Norman E. Rosenthal come sindrome affettiva stagionale e inserita tra i disturbi depressivo maggiori ricorrenti con andamento stagionale – sembra colpire maggiormente le donne, gli anziani, gli ipertesi e chi soffre di cefalea cronica o di sindromi osteoarticolari, perché il variare dei parametri climatici riduce la soglia del dolore. Così il cattivo umore si fa strada, compaiono mal di testa o ...