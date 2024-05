Il mondo dell’informazione belga boicotta l’estrema destra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Belgio attende le elezioni parlamentari, che si svolgeranno a giugno in concomitanza con le consultazioni europee e si prepara a un possibile successo degli estremisti. Un recente sondaggio, realizzato dall’istituto demoscopico Kantar, ha evidenziato che il Vlaams belang, formazione separatista diradicale e la Nuova alleanza fiamminga, più moderata del Vlaams belang ma comunque populista ed euroscettica, sono in cima alle preferenze degli elettori con il ventisei e il 20,9 per cento dei consensi. I partiti moderati di centroe centrosinistra sono, invece, più distanti e dovranno faticare per arginare le forze radicali. La peculiarità della situazioneriguarda, però, la distribuzione geografica dei consensi estremisti che sono concentrati nella regione fiamminga delle Fiandre mentre sono quasi assenti nella ...