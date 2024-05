Materazzi - che omaggio a Moratti | 16 maggio data da festeggiare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) Marcoscatenato attraverso i suoi canali social. Non soltanto per la risposta a Federico Gatti, ma anche e soprattutto per l’all’ex presidente Massimo, che ieri ha compiuto 79 anni. In un giorno speciale e daanche per un altro motivo. DOPPIA FESTA – Per Marcoe Massimo, il 16è unaspeciale. Non solo si tratta del compleanno dell’ex presidente dell’Inter, che ha compiuto proprio ieri 79 anni, ma è anche l’anniversario della vittoria del 18esimo scudetto, quello che sancì il secondo trofeo nel 2010 del leggendario Triplete, completato pochi giorni dopo, il 22, a Madrid, con la vittoria della UEFA Champions League contro il Bayern ...