Bolkestein Il Comune sceglie il legale

(Di venerdì 17 maggio 2024) In vista dell’applicazione della direttivailha incaricato un esperto di fornire consulenza in materia demaniale. L’incarico è stato affidato allo studio dell’avvocato Carlo Lenzetti con sedea Massa. L’incarico della durata triennale costerà 8mila euro all’anno per un totale di 24mila, che con l’Iva diventano circa 32mila. Un capitolo, quello delle concessioni, che ha già visto partire i primi ricorsi dei balneari della ‘Rete Costa Apuana’, di cui è presidente Claudio Santi del bagno Doride. Un tema che farà sicuramente discutere nelle prossime settimane, con i balneari sul piede di guerra che cercano di capire cosa sarà del loro destino, soprattutto sotto l’aspetto delle concessioni che riguardano i loro stabilimenti balneari.

