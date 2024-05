(Di venerdì 17 maggio 2024) Oltre un milione e mezzo di euro per risistemare le principaliprovinciali del Calicese e alleviare i disagi dei residenti. A tanto ammonta la spesa che dovrà sistenere la Provincia per sistemare non solo la sp8, interrotta da due settimane da una frana all’altezza di Ferdana e che di fatto divide in due il territorio comunale, ma anche la sp20 chiusa dal febbraio scorso a causa di alcune frane. Il punto sulle necessità economiche è stato fatto ieri mattina in occasione di un sopralluogo avvenuto aper un altro cantiere, in fase di avvio: quello da 950mila euro per la sistemazione del, sempre sulla sp8, un tratto di strada interrotto da quattro anni. Per sistemare la sp8 a Ferdana850mila euro per la messa in sicurezza e consolidamento del versante; altri 730mila euro serviranno sulla ...

“È atteso un nuovo peggioramento del meteo con nuove piogge, probabilmente meno intense di quelle che stanotte ci hanno sorpreso per intensità e quantità, ma ho chiesto ai cittadini di mettere in sicurezza i loro beni, di evitare gli scantinati e ...

Strade chiuse, servono 1,5 milioni. Al via i lavori sul ponte di Borseda - strade chiuse, servono 1,5 milioni. Al via i lavori sul ponte di Borseda - Situazione difficile a Calice, col territorio diviso in due da una frana che si è abbattuta sulla sp8 a Ferdana ...

Centro off limits, via alla Ztl estiva. I tavoli di bar e ristoranti invadono le vie del centro - Centro off limits, via alla Ztl estiva. I tavoli di bar e ristoranti invadono le vie del centro - strade chiuse e tavoli di bar e ristoranti apparecchiati anche all’aperto nel centro storico aretino. Debutta oggi la Ztl estiva 2024 e torna così dal fino a metà settembre, nel fine settimana, la gra ...

Allarme rosso in Veneto: allagamenti e ponti crollati. Zaia: “Disastro” - Allarme rosso in Veneto: allagamenti e ponti crollati. Zaia: “Disastro” - Per il maltempo dopo la Lombardia ora è il Veneto a destare maggiore preoccupazione. Ed è allarme rosso in tutta la Regione.