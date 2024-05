Serie A 2023 2024 - trentasettesima giornata | programma e telecronisti Dazn e Sky

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ile isue Sky delle partite delladi. Penultimo turno di campionato infuocato con tanti obiettivi ancora da raggiungere: Fiorentina-Napoli può essere uno spareggio per l’Europa minore, Inter-Lazio per la festa nerazzurra in casa, mentre Bologna-Juventus chiude il turno con entrambe le formazioni decisamente appagate per questa stagione e col possibile passaggio di consegne Motta-Allegri. Di seguito ecco allora lazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti tv,con tutte e dieci le partite, Sky per tre di queste.37ASUE SKY Venerdì 17 maggio ...