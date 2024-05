Simone Bolelli e Andrea Vavassori | da Roma a Parigi - il sogno olimpico sulla terra battuta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dasi vede, perché di sicuropossono puntare a dire la lorodelle Olimpiadi. Intanto ieri al Foro Italico hanno centrato l’accesso alle semifinali, battendo Wesley Koolhof e Nikola Mektic, numero 7 del seeding, in modo nettissimo (6-4, 6-2 in un’ora e 17 minuti). Domani in semifinale giocheranno contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, l’altra è tra i numeri 1 al mondo, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, e la coppia rivelazione Sasha Bublik e Ben Shelton. Ai Giochi,vogliono lasciare il segno: "c’è la speranza di fare qualcosa di grande e di unico. Si giocano a, una ...

