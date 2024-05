Dove vedere in tv Venezia-Schio - orario gara-2 finale A1 basket femminile 2024 | programm - cana -e, streaming

(Di venerdì 17 maggio 2024) Seconda partita dellascudetto di serie A1 di! Oggi venerdì 17 maggio alle ore 21:00 l’Umana Reyere la Famila Wuberscendono in campo per la-2 della serie che assegna il titolo di campione d’Italia, prima di spostarsi di provincia ma rimanendo sempre in Veneto per-3 la settimana prossima. Le lagunari si presenta al match odierno forte del successo ottenuto mercoledì sera (77-65), conquistando così-1 e portandosi avanti 1-0 nella serie per il tricolore. Decisiva Matilde Villa con una prestazione magistrale da 15 punti al pari di Kuier e Berkani (15 punti anche loro), con le oro-granata che sono uscite alla distanza dopo aver subito l’offensiva vicentina nel primo tempo. La Reyer cercherà quindi di ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Schio , sfida valida come gara-2 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Prosegue la Serie che porterà una delle due formazioni ad aggiudicarsi il titolo di campione ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Schio , sfida valida come gara-2 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto le lagunari confermare il fattore ambientale, imponendosi ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Schio , sfida valida come gara-2 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha visto le lagunari confermare il fattore ambientale, imponendosi per 77-65 grazie alla ...

LBA Playoff - Pistoia, Brienza: "Una gara semi-perfetta per provare a impensierire Brescia” - LBA Playoff - Pistoia, Brienza: "Una gara semi-perfetta per provare a impensierire Brescia” - Dopo i ko arrivati in gara-1 e gara-2 al PalaLeonessa, la serie dei quarti di finale dei Playoff Unipolsai LBA fra Germani Brescia ed Estra Pistoia Basket si sposta al PalaCarrara per la terza partita ...

Grande prestazione difensiva dei piemontesi, le V Nere non chiudono. Colpo esterno degli emiliani - Grande prestazione difensiva dei piemontesi, le V Nere non chiudono. Colpo esterno degli emiliani - La squadra di coach De Raffaele allunga il confronto ai quarti (ora sul 2-1) con una prova corale in attacco e una grande difesa nei momenti chiave. Spicca Tommaso Baldasso, protagonista nel finale.

Calcio a 5, Napoli prima semifinalista dei playoff scudetto! Le altre serie tutte a gara-3 - Calcio a 5, Napoli prima semifinalista dei playoff scudetto! Le altre serie tutte a gara-3 - I playoff scudetto della Serie A di calcio a 5 regalano spettacolo, emozioni ed incertezza. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle varie gare-2 ...