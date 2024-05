La barca affondata degli 007 | Sopraffatti dalla tempesta

(Di venerdì 17 maggio 2024) di Andrea Gianni BUSTO ARSIZIO "Avrei dovuto morire io, al posto loro". Claudio Carminati, ripercorrendo il naufragio della “Good...uria”, ha spiegato di essere stato sopraffatto da un fenomeno meteorologico imprevedibile e violentissimo, il “downburst”, mai vissuto prima nella sua esperienza nella navigazione, che in pochi istanti ha affondato il natante. Una drammatica fase vissuta sotto choc, e da allora lo skipper non si dà pace. Ha ribadito di non essere stato a conoscenza che i passeggeri a bordo erano agenti dei servizi segreti italiani e israeliani e che quella fu una normale gita sul lago Maggiore. Per circa un’ora Carminati, indagato per naufragio e omicidio colposo plurimo, è stato interrogato dal pm di Busto Arsizio Massimo De Filippo, che ha coordinato le indagini chiuse di recente sul naufragio avvenuto nel pomeriggio del 29 maggio dell’anno scorso. Un interrogatorio ...

La Kommuna è una nave molto speciale in servizio con la flotta russa da 111 anni, che viene utilizzata per correre in soccorso dei sottomarini in difficoltà. È stata colpita domenica scorsa da almeno un missile ucraino in un porto della Crimea. ...

