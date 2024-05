Via Mariti Il crollo ancora senza indagati

(Di venerdì 17 maggio 2024) A tre mesi dalnel cantiere dell’Esselunga di via, proseguono le indagini enon c’è nessun indagato nell’inchiesta per omicidio colposo plurimo ecolposo coordinata dalla procura fiorentina. Gli accertamenti vanno avanti e tra le ipotesi, sembrerebbe farsi strada un errore di progettazione. È molto attesa la relazione che l’ingegnere Stefano Podestà, consulente dell’università di Genova per la procura, che sarà depositata nelle prossime settimane. La mattina del 16 febbraio scorsa una trave lunga 20 metri collassò provocando la morte di cinque operai impegnati, due piani sotto, nella realizzazione di un solaio. Persero la vita Luigi Coclite, l’abruzzese di 60 anni che viveva a Collesalvetti, Taoufik Haidar, 43 anni, trapiantato da anni nella provincia di Bergamo, dove si erano stanziati anche ...

