Riassunto | Forrester annuncia il vincitore EMEA del suo premio Customer-Obsessed Enterprise Award 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nedbank Retail and Business Banking verrà premiata in occasione del CX SummitLONDRA–(BUSINESS WIRE)– La banca è stata selezionata come vincitrice per avere investito, progettato e offerto un solido programma orientato al cliente che aiuta le persone all’interno dell’organizzazione a collaborare, concentrarsi su ciò che è importante per la maggior parte dei clienti e applicare in modo sistematico miglioramenti alla CX. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Contatto per la stampaHannah Segvichhsegvich@.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .