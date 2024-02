Quando Vittorio Emanuele di Savoia mi disse che le leggi razziali non erano così gravi E non chiese scusa

(Di sabato 3 febbraio 2024) Vi racconto come andò la vicenda che rovinò al reale appena scomparso il giorno in cui Ciampi permise il suo ritorno in Italia

Figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José, sposato con Marina Doria e padre di Emanuele Filiberto, rientrò in Italia dall'esilio nel 2003. La sua vita, segnata da vari scandali, fu s ...Il figlio dell’ultimo re d’Italia, in un’intervista del 1999: ““Non voglio tornare come re su un cavallo bianco, ma semplicemente come signor Vittorio Emanuele. Troveremo un lavoro come abbiamo sempre ...Vittorio Emanuele di Savoia ...Napoli-Juventus è un derby di famiglia e non faccio pronostici quando si gioca questa partita tra le due squadre". Infine svelò anche il desiderio della famiglia di ...