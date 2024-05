FOTO Europee - al via la campagna elettorale di Fdi | L’obiettivo? Essere il primo partito nel Sannio e in Campania

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTanta gente tra amministratori, dirigenti e simpatizzanti questa mattina nell’Aula Magna dell’Università ‘Giustino Fortunato’ di Benevento dove il senatore Domenico Matera ha dato il via alladi Fratelli d’Italia. Insieme a lui anche i due candidati alle, l’irpina Ines Fruncillo e il salernitano Alberico Gambino. Presenti anche il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia ine Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri. “Questa conferenza programmatica di Fratelli d’Italia– ha esordito Matera – vuolel’incipit dellaper le elezionidell’8 e 9 giugno. Non immaginavamo questo tipo di affluenza. ...

Il duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, fissato per il 23 maggio, non si farà. l'Agcom ha risposto alla lettera di Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai del Movimento 5 Stelle. Per il Consiglio dell'autorità ...

Vino in Crisi e Nessun Aiuto dalla Meloni: "Lo Aveva Promesso in Campagna Elettorale" - Vino in Crisi e Nessun Aiuto dalla Meloni: "Lo Aveva Promesso in campagna elettorale" - A quattro mesi dallo stato di calamità dichiarato per la viticoltura abruzzese, il comparto si trova ancora senza risposte e con la produzione drasticamente ridotta del 70%. Quattordici associazioni ...

Gianna Pentenero tra i cittadini ad Alba [VIDEO] - Gianna Pentenero tra i cittadini ad Alba [VIDEO] - Gianna Pentenero, candidata alla presidenza alle prossime elezioni regionali di giugno, è stata accolta ad Alba dai sostenitori dei candidati del Partito Democratico impegnati nella campagna ...

Amministrative Maratea: IV e FDI a sostegno lista “Maratea è Viva” con Cesare Albanese sindaco - Amministrative Maratea: IV e FDI a sostegno lista “Maratea è Viva” con Cesare Albanese sindaco - MARATEA (PZ) - A qualche giorno dalla presentazione della lista e dopo una prima settimana di campagna elettorale, durante la quale la comunità ha risposto con ...