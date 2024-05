Calciomercato - Greenwood nel mirino del Napoli

(Di sabato 18 maggio 2024) Le voci diinerenti ilcontinuano. Il “The Athletic” riporta l’interesse degli azzurri per Mason, ala destra classe 2002 del Manchester United. Sarebbe il naturale sostituto di Politano, ma ha già dimostrato di saper giocare anche nel ruolo di punta centrale o come ala sinistra. Dopo 4 stagioni e 35 gol con la maglia del Manchester United,ha dovuto affrontare alcuni problemi giudiziari (un’accusa di tentato stupro) che lo hanno costretto a stare fermo nella stagione 2022-2023. Quest’anno, però, ha ritrovato continuità in Spagna, dove sta giocando con il Getafe in prestito, ed ha segnato 10 gol in 34 presenza tra coppa e campionato. Il Getafe ha già fatto sapere di voler estendere il prestito per un’altra stagione, ma ilsi sarebbe inserito contattando ...

Il Getafe vorrebbe rinnovare il prestito per un'altra stagione MADRID (SPAGNA) - Mason Greenwood sarà usato dal Manchester United per fare cassa. Il 22enne esterno inglese, rimasto fermo per un anno e mezzo per le accuse di aggressione, tentato ...

SKY - Caressa: "Gasperini Se vince l'Europa League lascia l'Atalanta e va al Napoli" - SKY - Caressa: "Gasperini Se vince l'Europa League lascia l'Atalanta e va al Napoli" - Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Se dovesse vincere l'Europa League credo che Gasperini lascerà Bergamo e sarà il nuovo allenatore del Napoli".

Dall'Inghilterra: "Greenwood, sondaggio del Napoli con il Manchester United" - Dall'Inghilterra: "greenwood, sondaggio del Napoli con il Manchester United" - Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione, dall'Inghilterra rilanciano l'interesse per l'attaccante dello United.

The Athletic - Contatti Napoli- Man United per Greenwood: il 22enne si è rilanciato in Liga - The Athletic - Contatti Napoli- Man United per greenwood: il 22enne si è rilanciato in Liga - Nome nuovo per l'attacco del Napoli. The Athletic parla di contatti tra il club azzurro e il Manchester United per Mason greenwood, 22enne jolly d'attacco che in questa stagione ha giocato e fatto ...