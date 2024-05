Femminicidio Sofia Stefani - Gualandi rimane in carcere All’interrogatorio si è difeso | Non voleva che la lasciassi E’ partito un colpo accidentale nel parapiglia

Si chiama Giampiero Gualandi , ha 63 anni, è vigile urbano ed ex comandante della polizia locale Terre d’Acqua e ora in servizio nella sede di Anzola , in provincia di Bologna. Proprio nei locali di piazza San Giovanni XXIII ha sparato un colpo ...

l’ex vigilessa Sofia Stefani è stata uccisa e non si è trattato di un incidente . Ne sono convinti gli inquirenti che nella notte hanno arrestato il vigile Giampiero Gualandi, 63 anni, che ieri intorno alle 17.30 ha ucciso la ex collega ad Anzola ...

Sofia Stefani, l'ex vigilessa «non accettava la fine della relazione con Giampiero Gualandi». La lite e lo sparo: cosa non torna - sofia Stefani, l'ex vigilessa «non accettava la fine della relazione con Giampiero Gualandi». La lite e lo sparo: cosa non torna - È stato un incidente, non è stato un gesto volontario, non è stato un femminicidio. È una tragedia immane per cui siamo tutti devastati», ha insistito l'avvocato difensore Claudio Benenati. Gli ...

Ex vigilessa uccisa, l’ipotesi è quella del femminicidio - Ex vigilessa uccisa, l’ipotesi è quella del femminicidio - La Procura di Bologna sarebbe orientata a considerare la morte di sofia Stefani, ex vigile di Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, come un femminicidio e non come un incidente. La giovane ...

Vigilessa uccisa, l'ex comandante cambia versione: "C’è stata una colluttazione" - Vigilessa uccisa, l'ex comandante cambia versione: "C’è stata una colluttazione" - Un colpo di pistola partito “per errore” mentre tra lui e sofia Stefani, l’agente di polizia locale uccisa giovedì sera al comando di Anzola Emilia, era un corso un litigio, con tanto di strattoni e ...