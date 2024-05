Media - ' Gantz stasera darà un ultimatum a Netanyahu'

(Di sabato 18 maggio 2024) Il ministro del Gabinetto di guerra israeliano Bennyparleràalle 20.30 (le 19.30 in Italia, ndr) in una conferenza stampa. Lo ha riferito il sito Axios secondo cui "unal premiersulla strategia della guerra".

Guerra M.O., Hamas: "Intesa solo con la fine della guerra". Migliaia in piazza in Israele - Guerra M.O., Hamas: "Intesa solo con la fine della guerra". Migliaia in piazza in Israele - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, Media: 'Hamas accetta accordo su cessate il fuoco'. gantz: 'Aspettiamo'. LIVE ...