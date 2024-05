Parlare di paternità aiuta gli uomini a decidere se vogliono davvero dei figli

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 18 maggio 2024) Nell'estate del 2020, Matthew e la sua ragazza, Michelle, stavano tornando a casa a Denver dopo un fine settimana trascorso tra le montagne del Colorado, quando laha preso il sopravvento nella conversazione. Per tutti i suoi 20 anni, Matthew aveva visto icome un obbligo, un limite alla propria libertà e, onestamente, un po' un fastidio. «Il suono del pianto dei bambini mi faceva impazzire», racconta. «Ero spaventato e forse immaturo. Non ero pronto a diventare padre». Quando Matthew si è ritrovato inaspettatamente single a 33 anni, dopo la fine di una relazione durata 11 anni, ha iniziato a sentirsi più aperto all'idea di avere. Poi ha incontrato Michelle. Dopo diciotto mesi di relazione, Matthew si è trovato in quel tipo di rapporto, reciproco e amorevole, in cui una famiglia inizia a rappresentare una ...