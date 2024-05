Cristiano Malgiglio | “Il mio fidanzato ha 39 anni - che me ne faccio di uno della mia età?”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 18 maggio 2024) In un'intervista al CorrieraSera,Malgioglio raccontasua infanzia in Australia, del legame con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo esua situazione sentimentale. "Ora non avrebbe senso sposarsi. Per lasciargli la pensione? No. Sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare" ammette.