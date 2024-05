Omicidio dopo la lite - travolge e uccide 54enne | fermato Diretta

(Di sabato 18 maggio 2024) Pedaso (Fermo), 18 maggio 2024 – Un uomo è stato investito e uccisounaal bar a Pedaso (nel Fermano). L’automobilista, Silvano Asuni, 54 anni, è statoper. Quello che in un primo momento sembrava un incidente mortale ha preso poi i contorni di un. La vittima è un uomo di 54 anni, Giampiero Larivera, un amico dell’investitore. Un altro è rimasto gravemente ferito. Asuni ha travolto un gruppo di persone fuori dal locale in via Garibaldi, credendo forse di scagliarsi contro i ragazzi più giovani con cui gli adulti avevano litigato poco prima. Poi si è allontanato, fino al fermo delle forze dell’ordine che lo hanno rintracciato. L'investimento mortale in un frame del video delle telecamere di sorveglianza

Pedaso (Fermo), 18 maggio 2024 – Un uomo è stato investito e ucciso dopo la lite al ristorante a Pedaso (nel Fermano). L’automobilista è stato fermato per Omicidio . Quello che in un primo momento sembrava un incidente mortale si è rivelato poi un ...

Pedaso, una lite per strada poi l'investimento: un morto e un ferito grave. Un 54enne fermato per omicidio - Pedaso, una lite per strada poi l'investimento: un morto e un ferito grave. Un 54enne fermato per omicidio - PEDASO Sarebbe salito in auto dopo una lite con gruppo di ragazzi e nella concitazione avrebbe investito il suo amico, uccidendolo, ferendo anche un'altra persona. Una dinamica ancora tutta da ...

Pizzaiolo accoltella un collega a Napoli, fermato dalla polizia - Pizzaiolo accoltella un collega a Napoli, fermato dalla polizia - E' durata poco la fuga di un pizzaiolo napoletano di 49 anni accusato di aver accoltellato un suo giovane collega di 24 anni, l'altra sera, a Napoli, durante una lite scoppiata dopo una discussione ...

Pedaso, sale in auto dopo una lite e punta verso una comitiva: un morto e un ferito grave. Fermato un uomo - Pedaso, sale in auto dopo una lite e punta verso una comitiva: un morto e un ferito grave. Fermato un uomo - PEDASO Sarebbe salito in auto dopo una lite con gruppo di ragazzi e avrebbe lanciato la macchina proprio contro di loro. Ma nell'impatto è morto un suo amico, Giampiero Larivera di ...