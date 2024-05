Tennis - Sinner riprende ad allenarsi | l’obiettivo è quello di giocare al Roland Garros

(Di sabato 18 maggio 2024) Montecarlo – Dopo 18 giorni di stop, Janniktorna ad. E si apre, probabilmente, uno spiraglio sulla sua partecipazione al prossimodi Parigi. L’altoatesino è sui campi di Montecarlo, dove vive e appunto e si allena, ed è seguito dal suo staff tecnico. Dopo la settimana trascorsa al J-Medical di Torino, quartier generale clinico della Juventus, in recupero dall’infortunio avuto al Masters 1000 di Madrid, all’anca destra,sta verificando il livello della sua preparazione. Il Masters 1000 di Parigi sarà al via il 26 maggio. I tifosi incrociano le dita. Foto supertv.it – da JannikX ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

