Brighton - De Zerbi | Voglio restar - parlerò con la società

(Di sabato 18 maggio 2024) Nonostante la difficile stagione 2023/2024, Roberto Deha dichiarato, al The Athletic, di voler rimanere al. “Prima di tutto dobbiamo parlare con Tony Bloom, con Paul Barber e con David Weir per analizzare la situazione. Mi piacerebbee aper raggiungere ogni stagione l’obiettivo più alto possibile. Sarò grato a Tony per il resto della mia vita, perché mi ha dato la possibilità di lavorare in Premier League, di lavorare a, di conoscere i miei giocatori e di conoscere i tifosi. Lavoro sempre per il bene dellae non per altro. E poi quando parleremo non credo che ci saranno problemi”. SportFace.