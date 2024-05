Ucraina - almeno 30 persone morte per sfuggire alla leva 11mila i giovani che sono scappati in Romania

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) “Si tratta del 30esimo tragico incidente che coinvolge i tentativi di attraversare il fiume. Vi ricordiamo ancora una volta: non mettete in pericolo la vostra vita”. Così scrive l’agenzia di frontieraa proposito dei tentativi di attraversare il fiume Tibisco – che separa l’dall’Ungheria e d– dopo l’ennesimadi un giovane che cercava di scappare per. Venerdì 17 maggio è infatti entrata in vigore inla legge di riforma dellache abbassa da 27 a 25 anni l’età per la coscrizione obbligatoria: proprio per questo motivo, molti hanno cercato di fuggire dal Paese per evitare l’arruolamento obbligatorio e la successiva partenza per il fronte. Undicimila in fuga ...