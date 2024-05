Presentato a Napoli il nuovo cocktail Streg8

"Dici forza Napoli", ma Pogba non ci sta: la sua reazione a sorpresa da Capri - "Dici forza napoli", ma Pogba non ci sta: la sua reazione a sorpresa da Capri - Giornata a Capri per Paul Pogba. Durante la serata in un noto ristorante il francese, ospite graditissimo che ha catturato l'attenzione di tutti i presenti e degli altri clienti, ha anche indossato la ...

Metro d'Europa, riprese a Napoli per un documentario - Metro d'Europa, riprese a napoli per un documentario - Anm è stata coinvolta nella realizzazione di un documentario internazionale dedicato alla metropolitana di napoli, nell'ambito di una serie di episodi su alcune delle più importanti metro d'Europa. Il ...

Presentata a Campobasso la nuova edizione di “Sonika Poietika 2024” - Presentata a Campobasso la nuova edizione di “Sonika Poietika 2024” - CAMPOBASSO - Presentata la nuova edizione di "Sonika Poietika 2024" che si terrà dal 20 al 23 giugno negli spazi del Palazzo Gil.