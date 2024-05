Girovagando sui tappeti fioriti d’Italia

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 18 maggio 2024) L’Italia è famosa per le sue meravigliose tradizioni artistiche e culturali, tra cui le spettacolari infiorate che colorano le strade di numerose città ogni anno. Questifloreali sono vere e proprie opere d’arte effimere, create con petali di fiori freschi da abili artigiani locali. Se amate la bellezza della natura e l’artigianato tradizionale, non perdete queste 10 entusiasmanti infiorate in programma per il 2024. Infiorata di Noto (Noto, Sicilia) – 17-19 maggio Noto vanta una delle più antiche tradizioni infioratrici, le cui origini risalgono addirittura al XVI secolo. Per il celebre Infiorata di Noto vengono creati meravigliosi arazzi floreali lungo il caratteristico corso principale, con disegni geometrici, figure mitologiche e soggetti legati alla cultura siciliana. L’aspetto più affascinante è l’uso di un’ampia varietà di spezie ...