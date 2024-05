LIVE F1 - GP Imola 2024 in DIRETTA | scatta la Q1! Inizia la caccia alla pole position

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-17 minuti: subito Gasly in pista seguito da Ocon. Poi le Sauber. Si! 16.00 SEMAFORO VERDE!LA Q1! 15.59 Ci siamo! Tra un minuto si partirà con la Q1! Sale la tensione a! Sarà grande spettacolo in riva al Santerno. 15.56 I piloti stanno salendo sulle rispettive monoposto e cercano gli ultimi attimi di concentrazione. Tra pochi istanti si parte. Sarà una qualifica vibrante a! 15.53 Le condizioni meteo disono impeccabili. Cielo sereno, temperatura di 24° e asfalto che si attesta sui 43°. Attenzione al vento che si farà sentire e sarà una incognita non di poco conto. 15.50 In casa Mercedes, invece, dopo un ottimo venerdì, si è tornati con un passo indietro al sabato. Russell ha disputato una buona ...