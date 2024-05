La Madonna della Pace è arrivata alll’Ospedale San Giuliano

(Di sabato 18 maggio 2024) La Vergine Maria è appena giunta all’ospedale San. Come da tradizione, ogni anno, il nosocomio giuglianese ha accolto la. La statuaVergine Maria è appena giunta al nosocomio giuglianese per regalare un momento di preghiera e raccoglimento per gli ammalati. Come ogni anno, la statuaVergine Maria è stata L'articolo Teleclubitalia.

Con le prove del volo dell’angelo si dà il via alle celebrazioni in onore di Maria Santissima della Pace , compatrona della città di Giugliano. In una Piazza Annunziata gremita di persone accorse ad assistere alle prove , le cinque bambine hanno ...

Italia Viva Giugliano: L’inopportunità del Ministro Sangiuliano in vista durante le celebrazioni per la Madonna della Pace Italia Viva esprime profondo sconcerto per la visita del Ministro Gennaro Sangiuliano a Giugliano, proprio durante i ...

Papa Francesco all'Arena di Verona per la pace e l'abbraccio con l'israeliano e il palestinese - Papa Francesco all'Arena di Verona per la pace e l'abbraccio con l'israeliano e il palestinese - All'Arena circa 12mila persone hanno accolto Papa Francesco per il momento clou della sua visita a Verona: l'emozionante abbraccio per la pace ...

Altri due film da non perdere - Altri due film da non perdere - Presso il salone parrocchiale della madonna della Fiducia (piazza Aldo Moro 2 Nichelino) continua la rassegna filmografica “Cinema per la pace”, organizzata dal Gruppo Missionario madonna della Fiduci ...