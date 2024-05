Scherma - Alberta Santuccio ancora sul podio Terza nell’ultima tappa a Fujairah

(Di sabato 18 maggio 2024) Secondoconsecutivo pernella Coppa del Mondo di spada femminile. La siciliana ha concluso al terzo posto sulle pedane anegli Emirati Arabi Uniti. Nell’ultimo appuntamento della stagione la vittoria è andata alla numero uno del mondo, la rappresentante di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong, che ha superato in finale la svizzera Pauline Brunner con il punteggio di 15-13. Proprio la spadista asiatica aveva messo fine al cammino diin semifinale, con l’azzurra che è stata sconfitta per 15-8. Nell’altra semifinale, invece, Brunner aveva superato la francese Auriane Mallo-Brunet per 15-10.era stata l’unica delle azzurre a raggiungere i quarti di finale, dove aveva superato l’ucraina Vlada Kharkova per 15-7. In ...

