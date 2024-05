Pomezia - elettricista arrotonda lo stipendio spacciando | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 maggio 2024 – Sono 5 le persone arrestate dalla Polizia di Stato in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Gli investigatori del commissariato Romanina hannounromano che era solito cedere sostanza stupefacente ad una fitta rete di clienti abituali che incontrava nel corso della giornata, durante l’orario di lavoro, spostandosi a bordo del suo furgoncino da lavoro trae Roma. I poliziotti, durante un servizio di appostamento e osservazione, sono intervenuti fermando il 44enne a bordo del suo furgone in via Campobello a. Ed è proprio in questa circostanza che gli operanti hanno proceduto ad una perquisizione personale estesa poi sia al mezzo che alla residenza dell’uomo. Alla fine è stato rinvenuto ...