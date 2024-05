Incendio al B&B di Valmontone - 47enne in libertà vigilata | Incapace di intendere e volere

(Di sabato 18 maggio 2024) Appiccò unall’interno di un B&B a, in Provincia di Roma:per la donna responsabile.per la donna che diede fuoco a un B&B a– Ilcorrieredellacitta.comSarà inla signora che appiccò il fuoco a un Bed & Breakfast nella zona di. A dare il via libera all’operazione il Tribunale di Velletri, che ha studiato la situazione della donnae l’ha ritenuta “d’e di”. La signora, originaria della Polonia, è potuta rientrare in queste ore nella propria casa nel Comune di Castelforte, zona situata all’interno della Provincia di ...

Incendiò un B&B, libertà vigilata per una donna residente a Castelforte - Incendiò un B&B, libertà vigilata per una donna residente a Castelforte - Nel corso della giornata del 17 maggio i carabinieri della Stazione di Castelforte hanno dato esecuzione a provvedimento emesso dal Tribunale di Velletri ...

Incendio doloso al B&B, donna in libertà vigilata - Incendio doloso al B&B, donna in libertà vigilata - Nel corso della giornata del 17 maggio c.a. a Castelforte , i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione al Provvedimento della Libertà vigilata per un anno ... appiccato nelle stanze di ...

Castelforte / Provvedimento della libertà vigilata per un anno per una 47enne - Castelforte / Provvedimento della libertà vigilata per un anno per una 47enne - CASTELFORTE – Nel corso della giornata del 17 maggio a Castelforte (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione al provvedimento della libertà vigilata per un anno ... nelle stanze ...