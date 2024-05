Tiro a volo - Jessica Rossi quarta nel trap agli Europei 2024 Oro per Galvez

(Di sabato 18 maggio 2024) Si ferma al quarto posto la corsa dinelfemminile ai Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento proprio in Italia presso il mitico (e difficile) poligono di Lonato Del Garda. Un ultimo atto altalenante quello dell’azzurra, viziato in modo particolare da due errori in una fase cruciale della gara. Comincia in salita la prova della Campionessa Olimpica di Londra 2012, come dimostrano i due piattelli a vuoto (precisamene il primo e quinto) della serie inaugurale. Malgrado la defaillance la nativa di Cento ha poi preso egregiamente ritmo, conducendo poi tre cicli senza alcuna sbavatura. La situazione si è quindi complicata alla quinta serie, contrassegnata da due zero. Gli altri tre errori complessivi arrivati nella sesta e ...

Agli Europei 2024 di Tiro a volo , proseguiti oggi a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, al termine delle qualificazioni del trap maschile senior, Massimo Fabbrizi centra l’ingresso in finale : l’azzurro condivide il secondo posto a quota ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di questa entusiasmante giornata degli Europei di Tiro a volo . Tra 15 minuti via alla finale del trap maschile. 15.44: Appuntamento alle ...

