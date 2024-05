Provincia di Benevento - il garante Sannino | Dobbiamo risanare il sistema carcerario

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta nella Sala Consiliare delladialla Rocca dei Rettori la Conferenza Stampa di Patriziadelle persone private della libertà personale, sul tema della condizione di vita nelle carceri e per il risanamento del. All’incontro, che rientrava nell’ambito delle iniziative assunte dalla Conferenza nazionale della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, annunciate dal Portavoce della Conferenza Samuele Ciambriello, ha partecipato il Consiglierele diAntonio Capuano, in rappresentanza del Presidente dellaNino Lombardi. Capuano ha assicurato la massima considerazione dell’Ente ...

