Il Napoli ha preso contatti con il Manchester United per Greenwood The Athletic

(Di sabato 18 maggio 2024) Nuova trattativa trae ilper. L’indiscrezione arriva da Theche scrivetraperIlhacon ilper un possibile accordo per Mason. 22 anni, dovrebbe lasciare definitivamente il club della Premier League quest’estate dopo aver trascorso la stagione in prestito al Getafe in Spagna. La sua forma ha impressionato in Liga dove ha segnato 10 gol in 34 presenze.potrebbe essere l’attaccante delchiamato a sostituire Victor Osimhen nella prossima stagione. In realtà ...

The Athletic - Contatti Napoli- Man United per Greenwood: il 22enne si è rilanciato in Liga - The Athletic - Contatti napoli- Man united per Greenwood: il 22enne si è rilanciato in Liga - Nome nuovo per l'attacco del napoli. The Athletic parla di contatti tra il club azzurro e il Manchester united per Mason Greenwood, 22enne jolly d'attacco che in questa stagione ha giocato e fatto ...

LA KERMESSE - PaNeapolis, il programma di domenica 19 maggio: atto conclusivo a Piazza Mercato - LA KERMESSE - PaNeapolis, il programma di domenica 19 maggio: atto conclusivo a Piazza Mercato - Sarà “la Domenica del pane” a concludere domani, domenica 19 maggio, la prima edizione della kermesse Paneapolis, in Piazza Mercato a napoli. Nel Villaggio di 200 mq, allestito per la cinque giorni, è ...

Ultim'ora di calciomercato: Napoli-Manchester United, contatti per Greenwood! - Ultim'ora di calciomercato: napoli-Manchester united, contatti per Greenwood! - Calciomercato napoli, nuova trattativa con il Manchester united! Notizia clamorosa direttamente da New York, dove uno dei giornali più autorevoli del mondo - il The Athletic del gruppo editoriale New ...