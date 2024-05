Per gli amanti dei videogiochi trasposti in serie e per i fan delle ambientazioni distopiche

Drone Soccer in anteprima europea, VR, videogame ed eSports: questo e molto altro all’eSports & Gaming Fest di WMF - Drone Soccer in anteprima europea, VR, videogame ed eSports: questo e molto altro all’eSports & Gaming Fest di WMF - Bologna,17/05/2024. Il conto alla rovescia è iniziato: manca davvero poco all'apertura delle porte della prima edizione bolognese di WMF - We Make Future, ...

Il bellissimo Syberia The World Before per Xbox Series X in SCONTO a soli 30€ - Il bellissimo Syberia The World Before per Xbox Series X in SCONTO a soli 30€ - Con una storia che intreccia il destino di due donne, Kate Walker e Dana Roze, attraverso il tempo, promette un'esperienza ricca di emozioni.

Return to Silent Hill, a Cannes 2024 la prima immagine del mostro Pyramid Head - Return to Silent Hill, a Cannes 2024 la prima immagine del mostro Pyramid Head - Per gli amanti dei film (e anche dei videogiochi da cui i film sono tratti) della saga di Silent Hill, la buona notizia è che il franchise cinematografico continua con Return to Silent Hill.