Serie A 2023 24 - Diretta Sky e NOW 37a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di sabato 18 maggio 2024) Su Sky e in streaming su NOW, in campo laA TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 17 a lunedì 20 maggio, appuntamento con la trentasettesimadella stagione/2024. Sabato alle 18 in campo Lecce-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, e in streaming su NOW. Alle 20.45 tocca a Torino-Milan (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre domenica alle 12.30 va in scena Sassuolo-Cagliari (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sabato sera l’approfondimento nella Casa dello Sport è affidato a “Sky Calcio-L’Originale”, comeda tradizione condotto da Alessandro Bonan, insieme a Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Fabio Quagliarella. Domenica ...

La Lega Serie A comunicherà nella giornata di martedì 21 maggio gli anticipi e posticipi dell’ultima giornata di campionato, la trentottesima, in cui in ballo ci saranno ancora, aritmeticamente, quantomeno il discorso legato all’ultima squadra ...

Con ben sei squadre in cinque punti e solo due partite rimanenti, la 37a Giornata di Serie A TIM promette di essere un crocevia fondamentale nella lotta per la permanenza nel massimo campionato. La tensione è alle stelle, soprattutto in vista degli ...

