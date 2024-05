Adolescente muore dopo aver mangiato una patatina piccante | conteneva un’alta concentrazione di capsaicina

(Di sabato 18 maggio 2024) Harris Wolobah, 14 anni, era affetto da una cardiopatia congenita. È morto per arresto cardiopolmonare pocouna “tortilla chips”, unaparticolarmente. Lo pubblica il sito della Cnn. Il fatto è accaduto a settembre, in Massachusetts ma solo oggi l’ufficio del medico legale dello Stato ha confermato la causa della morte: lo snackdi un composto chimico, la, presente in natura nel peperoncino. Subitola morte del ragazzo, l’azienda produttrice, la Paqui, ha ritirato volontariamente dagli scaffali il prodotto, che era confezionato in una scatola a forma di bara: “Questo nostro prodotto – ha spiegato un portavoce dell’azienda – è destinato ...

