Governo tedesco condannato - insufficiente sulla riduzione delle emissioni Ambientalisti | Non può più negare le sue responsabilità

(Di sabato 18 maggio 2024) Giovedì scorso il tribunale amministrativo superiore di Berlino-Brandeburgo haildando ragione all’associazione ambientalista non profit Deutsche Umwelthilfe (DUH) sull’insufficienza del programma di tutela del clima del 2023. Si tratta del secondo ricorso vinto dal DUH contro l’esecutivo (protocolli OVG 11 A 22/21 e OVG 11 A 31/22) per il mancato impegno nei traguardi didei gas serra previsti in diversi settori dal 2024 al 2030. Tra gli altri quello di ridurre del 65% ledi CO2 rispetto al 1990 entro il 2030, ma ancora l’anno scorso il calo era appena del 46% e la Germania non ha raggiunto neppure l’obiettivo di ridurle del 40% entro il 2020. I giudici hanno perciò statuito che le linee di intervento dell’attuale piano governativo sono troppo deboli e ...