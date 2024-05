Liverpool - la lettera di Klopp | Ricorderò con amore il tempo speso qui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Jurgenè pronto a lasciare il, dopo nove anni passati sulla panchina di Anfield. Alla vigilia dell’ultima partita di campionato, il tecnico tedesco firma unaper ilECHO: “Prima di venire anon avevo mai scritto unaper un giornale nella mia vita. Ora sto scrivendo la mia secondaper ilEcho… Questo significa che probabilmente ho una certa età e che questo è un giornale ricopre un ruolo importante per la città. Per me è un modo perfetto per parlare a quante più persone possibile che vivono qua. È arrivato il mio momento di dire addio. So che non è più una novità, ma è importante che ve lo dica. Per meè la città delle braccia aperte. Un luogo che ti ...