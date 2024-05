Confronto Meloni-Schlein - Senaldi | Giornalisticamente un peccat - ma…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 18 maggio 2024) Pietro, condirettore di ‘Libero’, in esclusiva ai nostri microfoni sulmancato tra Giorgiaed Elly. Tiene ancora banco la decisione di annullare iltra Giorgiaed Elly. La mancanza della maggioranza dei partiti che non dovevano prendere parte al duello ha portato viale Mazzini a dire no all’appuntamento previsto a Porta a Porta il prossimo 23 maggio. Il mancatotracontinua a tenere banco – Notizie.com – © AnsaLa partita non è comunque chiusa. Le altre aziende hanno confermato la propria disponibilità ad ospitare iltra le due leader e vedremo quale sarà la scelta definitiva. In attesa di ulteriori novità, ...