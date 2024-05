Amici 2024 - Carla Bruni fa i complimenti a uno dei finalisti | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Tutto è pronto per la finalissima diin onda stasera su Canale5. Quest’anno sono in sei a contendersi il primo premio del talent show: i due ballerini, Marisol e Dustin, e i 4 cantanti Petit, Holden, Mida e Sarah. E proprio a Sarah Toscano sono arrivati iper una sua esibizione su un cover. Da chi? Dall’autrice e cantante della canzone:. Sarah ha cantato “Quelqu’un m’a dit” durante la semifinale, Cristiano Malgioglio ha mandato il video ae lei ha fatto un post su Instagram prontamente ripreso dalla maestra Lorella Cuccarini: “Quando scrissi la canzone “Quelqu’un m’a dit”, più di 20 anni fa, non immaginavo il meraviglioso percorso che avrebbe intrapreso. Non immaginavo che sarebbe entrata nei vostri cuori fino a questo punto. Era solo una ...