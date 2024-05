Isola dei Famosi | addio all’appuntamento del lunedì La settimana tragica dei naufraghi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 18 maggio 2024)dei, ennesimo tentativo: si cambia ancora il giorno di programmazione con l’delUnafaticosa per iin Honduras che continuano a ricevere sanzioni e intanto l’stenta a decollare: il reality di questa edizione non ha conquistato ancora i suoi telespettatori e conta solo sui più fedeli e adesso si cambia ancora. Infatti il reality di Canale 5 sarà mandato in onda domani sera in prime time al posto del consueto appuntamento del. E poi tornerà il mercoledì sera. Dunque il reality diceal solito appuntamento col. Chissà che la mossa non serva ad aggiungere telespettatori al format, che vede alla conduzione Vladimir ...