Re Carlo ha annunciato il suo primo viaggio all' estero dopo la diagnosi del tumore

Il re d'Inghilterra andrà in Francia per le cerimonie nell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia il prossimo 6 giugno. Ad annunciarlo è stato Buckingham Palace, citato dalla Bbc. Si tratta del primo viaggio all'estero per il sovrano ...

Lady Gabriella e l’affettuoso invito di re Carlo al Trooping the Colour - Lady Gabriella e l’affettuoso invito di re carlo al Trooping the Colour - La parata annuale del prossimo 15 giugno potrebbe segnare la prima apparizione pubblica della reale, dopo il lutto che l’ha colpita lo scorso febbraio, quando il marito Thomas Kingston è stato tragica ...

Sinner, test a Montecarlo per il Roland Garros - Sinner, test a Montecarlo per il Roland Garros - Dopo 18 giorni Sinner è tornato in campo. Rientrato a Monte-carlo dopo una settimana a Torino per le cure all'anca, l'azzurro ha svolto il primo allenamento nel Principato… Leggi ...

Sinner torna in campo, allenamento a Monte-Carlo in vista del Roland Garros. Il risultato degli ultimi esami - Sinner torna in campo, allenamento a Monte-carlo in vista del Roland Garros. Il risultato degli ultimi esami - Jannik Sinner è tornato in campo e lo ha fatto a Monte carlo, dove vive. Il tennista azzurro è rientrato da Torino dove ha svolto delle cure al J Medical per recuperare dal ...