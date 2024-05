Break dance - Olympic Qualifier Series | Antilai Sandrini e Alessandra Chillemi alla fase a gironi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo dianche per la, che mette in palio a Shanghai le ultime sette carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024. Al femminile buone notizie in chiave Italia, visto che nelle 40 B-Girls ancora in lizza tra le 16 superstiti restano anche due azzurre. Si tratta di, “in arte” B-Girl Anti e B-Girl Alessandrina. Dopo aver passato le preselezioni restando tra le migliori 32, le due italiane si sono espresse su buoni livelli nelle battaglie delle prequalificazioni. Anti ha battuto l’israeliana Nadia per 2-0 con score di 16-2 (7-2 e 9-0), mentre Alessandrina ha superato la canadese Tiff per 2-0, con punteggio di 14-4 (duplice 7-2). Aveva raggiunto questa ...