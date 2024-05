AGI - Il cancro gastrico è in costante declino , in particolare nei paesi occidentali, grazie all'eradicazione dell'Helicobacter Pylori e all'educazione del pubblico su una corretta alimentazione. Tuttavia, questo declino dell'incidenza non sembra ...

Il noto illusionista è stato accusato , come già avvenuto negli scorsi anni, di aver molestato sessualmente sedici donne , alcune minorenni Un’indagine dell’ufficio statunitense del quotidiano britannico The Guardian ha fatto emergere una macabra ...

Altre due donne impiccate in Iran: sono dieci dall'inizio dell'anno - Altre due donne impiccate in Iran: sono dieci dall'inizio dell'anno - Nuova ondata di brutali esecuzioni in Iran. La ong Iran Human Rights, con sede in Norvegia, ha oggi denunciato l'impiccagione di 7 persone, tra cui due donne, in due diversi casi. Nel primo, sei ...

Quante falsità contro i pro life! - Quante falsità contro i pro life! - Illogica e antiecologica è la levata di scudi contro le associazioni impegnate in iniziative concrete a tutela della maternità e della vita nascente nei consultori e negli ospedali.

Maria De Filippi furibonda con il cavaliere: “Che ca**o vuoi Non alzare la voce perché so farlo anche io”. Cosa è accaduto a Uomini e Donne - Maria De Filippi furibonda con il cavaliere: “Che ca**o vuoi Non alzare la voce perché so farlo anche io”. Cosa è accaduto a Uomini e donne - Video suggerito 24 Maria De Filippi ha perso le staffe nel corso della puntata di Uomini e donne di venerdì 17 maggio. Nella puntata in questione è stato dato spazio alle… Leggi ...