Vinòforum 2024 | La 21ma edizione torna a Giugno al Circo Massimo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024) Premiazioni e Riconoscimenti Wine Digital Communication Awards Il 17, presso la Sunsquare Arena,assegnerà i Wine Digital Communication Awards. La giuria, composta da esperti come Luciano Pignataro, Filippo Bartolotta, Luca La Mesa, Simone Roveda e Chiara Giannotti, premierà le migliori strategie di comunicazione digitale nel mondo del vino. L’obiettivo è evidenziare come cantine e digital creator si stiano avvicinando a un pubblico più vasto attraverso nuovi linguaggi e tecnologie. La Digital Room Interviste e Interattività Onlineinaugura la Digital Room, uno spazio online interattivo per interviste con i protagonisti dell’evento. Sponsorizzata da Molino Casillo per i contenuti sulla pizza e dalla Fondazione Cotarella per il vino, ospitalità e formazione, sarà gestita da Eleonora De Venuti e Chiara ...