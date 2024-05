Il 19 maggio è la giornata del latte umano L’appello alle neo mamme | Donatelo

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 192024 - Con 44 Banche delDonato (Blud), l'Italia continua a mantenere il suo ruolo di leader in Europa, ma non è ancora sufficiente per tutti i neonati prematuri ed i lattanti in emergenza che ne hanno bisogno nel nostro Paese. Per questo motivo l'Associazione Italiana Banche delDonato, ha deciso di realizzare, anche in vista dellaMondiale della Donazione del2024, che si celebra oggi, il progetto "donato nelle emergenze", che vedrà coinvolte molte delle Blud operative nel nostro Paese. Le ultime due banche sono state aperte in Sicilia, che ora ne conta 5 e rappresenta la quarta regione in Italia per numero di centri dopo la Lombardia con ...

Non è un problema solo del Terzo Mondo: la sicurezza alimentare è una questione di primaria importanza per tutti, indipendentemente dal livello di sviluppo del Paese in cui viviamo. I rischi di infezione da batteri e microorganismi nocivi sono ...

Latte materno donato, 44 le banche in Italia ma non bastano per tutti i neonati - latte materno donato, 44 le banche in Italia ma non bastano per tutti i neonati - In occasione della Giornata Mondiale della Donazione del latte Umano, il 19 maggio, AIBLUD Onlus, Associazione Italiana Banche del latte Umano Donato, presenta il progetto "latte umano donato nelle ...

Un tour dal sud al nord dell'Isola con Dop Cheese Sardinia - Un tour dal sud al nord dell'Isola con Dop Cheese Sardinia - Un viaggio tra origine, qualità e gusto, alla scoperta delle tre dop casearie della Sardegna: Pecorino Sardo, Pecorino Romano e Fiore Sardo. Laore Sardegna organizza dal 21 al 23 maggio 'Dop Cheese Sa ...

Il C.I.S. consegna in Vaticano un dono per i bambini vittime di guerra - Il C.I.S. consegna in Vaticano un dono per i bambini vittime di guerra - Il donativo di latte in polvere per neonati rientra nel programma umanitario del C.I.S. per venire in aiuto a coloro che si trovano in difficoltà.