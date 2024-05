Vavassori-Bolelli sconfitti in semifinale agli Internazionali

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (askanews) – Si ferma inla straordinaria corsa di Andreae Simoned’Italia. La coppia azzurra deve arrendersi in un’ora e 23 minuti di giocoesperti Mate Pavic e Marcelo Arevalo, doppisti navigati che hanno giocato una partita solida, imponendosi in due set (6-2 7-6). Una vittoria meritata, ma tutt’altro che scontata. Non ci sarà dunque l’Italia nella finale maschile di doppio: è dal 1963, con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che una coppia tutta azzurra non si gioca il titolo al Foro Italico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Bolelli / Vavassori-Arevalo / Pavic , incontro valevole per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Sognano il trionfo in casa Simone e Andrea, al momento seconda coppia della classifica race di ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Bolelli / Vavassori-Arevalo / Pavic , incontro valevole per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Sognano il trionfo in casa Simone e Andrea, al momento seconda coppia della classifica race di ...

Sconfitta dalla coppia Arevalo-Pavic ROMA - Si ferma in semifinale il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli internazionali d'Italia in corso di svolgimento a Roma. I due azzurri, secondi nella Race to Turin, hanno ceduto 6-2, 7-6 (5), in ...

Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale: battuti da Arevalo-Pavic - Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale: battuti da Arevalo-Pavic - La coppia azzurra viene sconfitta in due set, 6-2 7-6, dopo essere stata avanti di un break nel secondo parziale ...

Serie B Int - Orlandina Basket, nota sulle squalifiche di Palermo e Mentonelli - Serie B Int - Orlandina Basket, nota sulle squalifiche di Palermo e Mentonelli - La squalifica di Gabriele Mentonelli è stata commutata in sanzione e sarà dunque disponibile per gara 1 della semifinale dei Play Off promozione contro Molfetta in programma domenica alle ore 18.00 ...

Internazionali BNL di Roma 2024, finisce in semifinale il sogno di Vavassori-Bolelli: Arevalo-Pavic in finale - internazionali BNL di Roma 2024, finisce in semifinale il sogno di Vavassori-Bolelli: Arevalo-Pavic in finale - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la semifinale degli internazionali BNL d’Italia 2024, battendo Koolholf e Mektic. Per giocare la finale contro una coppia tra Granollers/Zeballos e ...