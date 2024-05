Pegognaga - caduta fatale in moto | morto il 37enne Marco Bulgarelli

(Di sabato 18 maggio 2024)(Mantova) – Incidente mortale a, in provincia di Mantova, questa mattina sabato 18 maggio intorno alle 10.30: la vittima è, 37 anni. L’uomo stava viaggiando in sella a unalungo la strada provinciale Ovest, quando per cause che l’inchiesta dovrà appurare, in seguito a un urto con un’automobile è caduto a terra. L’impatto con l’asfalto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo a, il quale ha riportato un forte trauma cranico e altre fratture. Quando sono arrivati i soccorritori ilera in arresto cardiaco e, nonostante le manovre di rianimazione, è deceduto sul posto. Al vaglio dei carabinieri di Gonzaga, intervenuti per i rilievi, c’è l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto ...

